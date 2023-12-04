«Я балансирую эту вселенную»: Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди

В Сети стали обсуждать пластику груди и ягодиц Ксении Собчак. Скандально известная журналистка решила прокомментировать эти слухи в своем микроблоге.

Недавно Ксения Собчак выложила в соцсети свежий кадр без фильтров и фотошопа, на котором продемонстрировала фигуру.

Супруга Константина Богомолова заявила, что не осуждает людей, решивших изменить свое тело с помощью операции, однако она «пока не планировала» ложиться под нож хирурга.

«Не потому, что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь, и попу. Даже если сейчас и поправилась. Принимайте меня даже пухляшкой. Ивлеева худеет, Собчак толстеет – я просто балансирую эту вселенную», – подчеркнула журналистка.

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