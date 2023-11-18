«Я аж отвернулась»: дочь Ларисы Гузеевой стыдилась матери на съемках с Харламовым

Лариса Гузеева рассказала, что ее дочь стыдилась матери на съемках с Харламовым, об этом она призналась в шоу «Кстати».

В конце ноября в прокат выходит фильм «Теща», главные роли в котором сыграли Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Согласно сюжету, знаменитости меняются телами и пытаются привыкнуть к новой жизни.

Как рассказала Лариса Гузеева, ей было комфортно сниматься с Харламовым даже несмотря на то, что он постоянно опаздывал на съемочную площадку. При этом дочь Гузеевой, которая постоянно была на съемках, заметила, что на ее дисциплинированную мать практически не обращали внимания.

«Знаешь, мама, приходит Гарик на площадку и все сразу перед ним сразу, вокруг него. А ты… Что у тебя есть деньги, что нет. Ты как бедная», — пересказала слова Ольги актриса.

Были моменты, когда дочери Гузеевой было стыдно за мать, которая пыталась перетянуть внимание на себя.

«За тебя было даже неудобно. Гарику меряют давление и ты сразу: "И мне, и мне". А это же не твой врач, а Гарика... Я аж отвернулась. Он — звезда», — снова передала слова дочки актриса.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева после насмешек в Сети сравнила себя с Шэрон Стоун.