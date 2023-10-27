Взялся за старое: молодая жена бросила бывшего мужа-изменщика Ани Лорак

Бывший муж певицы Ани Лорак прокомментировал слухи о разрыве с молодой женой. Девушка удалила фото с супругом и намекнула на расставание. Влюбленные поженились всего пять месяцев назад. Об этом сообщает StarHit.

В начале лета Мурат Налчаджиоглу женился на возлюбленной по имени Лилия. Пара делилась счастливыми кадрами и публично признавалась друг другу в любви. Но недавно поклонники заметили, что девушка удалила все публикации с мужем и отписалась от него в соцсетях. Бизнесмен тоже отписался от супруги.

Кроме того, не так давно Мурат перенес операцию и рассказывал о ней, но дал понять, что Лилии рядом с ним не было. Фанаты решили, что супруги расстались, а бизнесмен не стал опровергать слухи.

Экс-супруг Лорак решил прокомментировать разговоры, которые ходят вокруг его новой семьи. Он поблагодарил подписчиков за переживания по поводу его здоровья и брака, но попросил не задавать ему вопросов по поводу личной жизни. Бизнесмен отметил, что не считает себя ангелом, но подробностей не рассказал.

«Я никогда не обсуждал и не собираюсь обсуждать свою личную жизнь. Я всегда выбирал молчание и сейчас выбираю молчать. Прошу не обсуждать меня и мою семью», – написал он в соцсетях.

Напомним, что с Ани Лорак мужчина развелся из-за предательства и измен. Певица сама рассказывала о том, что супруг не хранил ей верность. Несмотря на это, они продолжают общаться, но, видимо, только из-за общей дочери.

Ранее Ани Лорак показала страстные объятия со своим новым мужчиной.