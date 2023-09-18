Вызывали скорую: стала известна реакция Пахмутовой на смерть Добронравова

Близкие Пахмутовой рассказали, что она стойко перенесла смерть мужа Добронравова, об этом сообщает mk.ru.

В минувшее воскресенье, 17 сентября, стало известно о смерти выдающегося поэта-песенника Николая Добронравова. Близкие его супруги, Александры Пахмутовой, боялись рассказывать ей о случившемся. Композитору все-таки 93 года, и такие новости могут быть опасны для ее здоровья.

Однако в окружении Пахмутовой рассказали, что она достойно перенесла смерть супруга. Последнее время он сильно болел и не мог самостоятельно передвигаться, так что к печальному исходу она уже была морально готова.

«Александра Николаевна очень стойко перенесла это известие. "Скорая помощь", которую вызывали на всякий случай, не понадобилась», - рассказали близкие композитора.

Напомним, Николай Добронравов скончался в реанимации в возрасте 94 лет. Похоронят поэта в среду, 20 сентября, на Новодевичьем кладбище.

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