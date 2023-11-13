Вызывает искренний женский трепет: Собчак впервые прокомментировала драку Богомолова и Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак впервые объяснила, за что ее бывший супруг Максим Виторган избил режиссера Константина Богомолова. Напомним, драка произошла в январе 2019 года в московском кафе на фоне слухов о романе блондинки с театральным мэтром.

Вопрос о драке журналистке задал рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ). Он спросил, из-за чего дрались мужчины.

На это Собчак ответила: «Из-за любви, Алишер. К кому? Догадайся с трех раз».

По мнению телеведущей, в таких драках не бывает победителей – и тогда «все проиграли», говорит она.

«Дрались ли они? Дрались, но не должны были», - отметила Собчак и добавила, что любит мужа – Константина Богомолова. Она назвала супруга «гениальным человеком» и добавила, что восхищается его деятельностью, а талант мужчины вызывает у журналистки «искренний женский трепет».

Виторгана Собчак назвала потрясающим человеком и отцом. Конфликт, по словам журналистки, давно исчерпан, пишет Woman.ru.

Ранее сообщалось, что Собчак поздравляют с беременностью.

*признан иноагентом на территории РФ