Вызывает искренний женский трепет: Собчак впервые прокомментировала драку Богомолова и Виторгана
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Телеведущая Ксения Собчак впервые объяснила, за что ее бывший супруг Максим Виторган избил режиссера Константина Богомолова. Напомним, драка произошла в январе 2019 года в московском кафе на фоне слухов о романе блондинки с театральным мэтром.
Вопрос о драке журналистке задал рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ). Он спросил, из-за чего дрались мужчины.
На это Собчак ответила: «Из-за любви, Алишер. К кому? Догадайся с трех раз».
По мнению телеведущей, в таких драках не бывает победителей – и тогда «все проиграли», говорит она.
«Дрались ли они? Дрались, но не должны были», - отметила Собчак и добавила, что любит мужа – Константина Богомолова. Она назвала супруга «гениальным человеком» и добавила, что восхищается его деятельностью, а талант мужчины вызывает у журналистки «искренний женский трепет».
Виторгана Собчак назвала потрясающим человеком и отцом. Конфликт, по словам журналистки, давно исчерпан, пишет Woman.ru.
Ранее сообщалось, что Собчак поздравляют с беременностью.
*признан иноагентом на территории РФ