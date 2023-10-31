Вызвал гнев одним действием: в Сети накинулись на Петрова из-за отпуска с женой

Осенью 2023 года Александр Петров перестал быть холостяком. В личном блоге актер сообщил о внезапной женитьбе. Правда, его избранницей стала не Стася Милославская, с которой он встречался в последние годы. По словам артиста, они познакомились с супругой на улице и спустя несколько встреч отправились в ЗАГС. Сейчас молодожены находятся в романтическом путешествии. Петров не скрывает счастья от брака и регулярно публикует снимки с женой. Увидев их, пользователи Сети разозлились не на шутку.

Александр поделился роликом, на котором он запечатлен с супругой. Артист сопроводил публикацию философскими строчками. Подписчики отметили, что еще недавно он посвящал такие посты Милославской.

«Буквально вчера ты такое же видео со Стасей публиковал. С таким же ракурсом, в том же месте. Ту, которую любила все эти годы, ты перечеркнул мимолетным свиданием», — цитирует «7Дней.ru» фолловеров.

Ранее мы писали о том, что Петров оставил трогательное послание молодой жене. Подробности смотрите в этой статье.