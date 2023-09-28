Выступление Ларисы Долиной влетело бюджету Казани в копеечку

45-минутное выступление Ларисы Долиной обошлось властям Казани в 1,6 млн рублей, об этом сообщает «Реальное время».

С 20 по 22 сентября в городе проходил литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». Выступить в заключительный день власти пригласили джазовую исполнительницу Ларису Долину. С артисткой был заключен договор, согласно которому она должна была исполнить 12 песен.

Время выступления Долиной не превысило 45 минут, обговоренных в договоре. За это выступление из бюджета города она получила 1,6 миллиона рублей.

При этом отдельные пункты договора между властями и певицей были посвящены безопасности Долиной. На концерте не допускалось аморальное, неэтичное поведение зрителей, которое бы также выражалось в употреблении алкоголя и наркотических средств.

Отметим, что вход на мероприятие был бесплатным для местных жителей.

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