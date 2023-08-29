Выставившую напоказ грудь Собчак заподозрили в пластике: бюст едва помещался в топе

Телеведущая Ксения Собчак удивила поклонников новой фотографией, на которой продемонстрировала бюст. Уже давно предпочитающая более закрытые образы журналиста неожиданно выбрала для похода в салон красоты топ с глубоким декольте и не надела под него нижнее белье.

Фанаты в Сети отметили, что Ксения Анатольевна «дала жару». Дело в том, что ее грудь даже едва помещалась в одежде. Из-за этого некоторые даже заподозрили ее в пластической операции. Якобы раньше Собчак не могла похвастаться такими формами, а теперь ей могут позавидовать многие девушки. Впрочем, сама телеведущая вмешательства во внешность отрицает.

«Собчак и такое декольте — непривычно», «А когда Ксения успела грудь сделать?», «Впервые вижу Ксению в таком откровенном образе», «Очень сексуальная», - оставили комментарии пользователи.

К слову, журналистку уже не в первый раз подозревают в увеличении груди. Об этом стали говорить еще и после ее фото с отдыха. На нем Собчак была без белья и позировала в легком голубом платье. Тогда фанаты были уверены – знаменитость решила лечь под нож хирурга. Однако никаких комментариев Собчак после этого не последовало.

Ранее Ксения Собчак раскрыла правду о своей беременности.