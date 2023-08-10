Высохшая, измученная и босая: вид Дапкунайте в Латвии ужаснул поклонников

Актриса Ингеборга Дапкунайте впервые за долгое время появилась в Сети и сразу же вызвала опасения поклонников своим внешним видом. Дело в том, что, несмотря на улыбку на лице, многие пользователи заметили много «тревожных звоночков». Среди них, например, излишняя худоба звезды.

Как оказалось, Дапкунайте, переставшая приезжать в Россию, сейчас находится в Латвии. Ее местоположение сдал Лева* из Би-2 (Признан иноагентом на территории РФ). Он выставил фото, на котором засветился также и актер Максим Виторган. Однако все взгляды были прикованы именно к Ингеборге.

На снимке артистка предстала босиком в светлой и помятой одежде. При этом волосы ее были растрепаны, а на лице отсутствовала косметика. Фанаты отметили, что Дапкунайте выглядит высохшей и измученной, и ее мнимое веселье никак этого не скрывает.

«Дапкунайте вся высохла!», «А чего босиком?)) Как с похмелья вид у всех», «У людей каждый день уменьшается счет в банке, а вы хотите читать радость на лицах», - оставили комментарии пользователи.

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