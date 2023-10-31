«Выношу без анестезии»: 50-летняя жена Стаса Михайлова раскрыла секрет внезапного омоложения

50-летняя жена певца Стаса Михайлова поражает поклонников весьма молодой внешностью. При этом Инна не подтверждает, что пользуется услугами пластического хирурга и косметолога. Однако недавно она все же раскрыла один секрет, связанный с уколами.

Как оказалось, супруга артиста уже не в первый раз делает плазмотерапию – процедуру, при которой ей вкалывают собственную плазму. Она улучшает рост и восстановление волос. По признанию Михайловой, делать это крайне болезненно, и она бы ни за что не согласилась повторить это, если бы не видела результат.

К данной процедуре Инна прибегает уже в третий раз. Благодаря этому она уже может терпеть неприятные ощущения и обходиться без анестезии.

«Я это все выношу без анестезии. Очень даже терпимо. Это просто комариный укус…» - поделилась жена исполнителя. К слову, сам Стас Михайлов тоже в свое время активно занимался волосами. Он перенес сразу несколько операций по пересадке, чтобы добиться густой шевелюры.

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Источник: личный блог Инны Михайловой Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)