Вылитый Басков: Сеть всполошил снимок предполагаемого сына певца

Внезапно объявившийся сын Николая Баскова всполошил Сеть, об этом сообщает «7Дней.ru».

В соцсетях появился аккаунт молодого человека, который зовет себя Брониславом Басковым. Он, как и певец, строит музыкальную карьеру и удивительно похож на Николая Баскова — тоже блондин.

Некоторые верят, что это и есть сын популярного певца, ведь у Баскова действительно есть ребенок от Светланы Шпигель. Правда носит он фамилию матери, а не отца. Артист прожил с супругой всего несколько лет, а после они с большим скандалом расстались. Женщина запретила видеться Николаю с ребенком.

Долгое время о Брониславе ничего не было известно, но новая фотография мальчика произвела настоящий фурор в соцсетях. Теперь фанатам остается лишь гадать - действительно ли это снимок сына Баскова, или нет.

Ранее мы писали о том, что солист группы «На-На» Жеребкин раскрыл неизлечимую болезнь сына.