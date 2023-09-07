Вылитый Басков: Сеть всполошил снимок предполагаемого сына певца
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Внезапно объявившийся сын Николая Баскова всполошил Сеть, об этом сообщает «7Дней.ru».
В соцсетях появился аккаунт молодого человека, который зовет себя Брониславом Басковым. Он, как и певец, строит музыкальную карьеру и удивительно похож на Николая Баскова — тоже блондин.
Некоторые верят, что это и есть сын популярного певца, ведь у Баскова действительно есть ребенок от Светланы Шпигель. Правда носит он фамилию матери, а не отца. Артист прожил с супругой всего несколько лет, а после они с большим скандалом расстались. Женщина запретила видеться Николаю с ребенком.
Долгое время о Брониславе ничего не было известно, но новая фотография мальчика произвела настоящий фурор в соцсетях. Теперь фанатам остается лишь гадать - действительно ли это снимок сына Баскова, или нет.
Ранее мы писали о том, что солист группы «На-На» Жеребкин раскрыл неизлечимую болезнь сына.