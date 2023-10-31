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18:00, 31 октября 2023
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Выглядела прекрасно: Наталья Рогозина пришла в себя после смерти супруга и показалась на публике

Выглядела прекрасно: Наталья Рогозина пришла в себя после смерти супруга и показалась на публике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина минувшим летом потеряла любимого супруга Вадима, от которого год назад у нее родилась дочь. Больше двух месяцев спортсменка приходила в себя и не появлялась на публике, пишет Пятый канал.

Смерть супруга Рагозиной стала полной неожиданностью для всех. Друзья и коллеги семейной пары были в шоке от трагичной новости, ведь бизнесмен ничем не болел и отлично выглядел. Наталья из-за случившегося на несколько месяцев выпала из общественной жизни — она не давала интервью и закрылась ото всех.

Спустя время она появилась на публике — пришла на вручение звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия». По словам гостей мероприятия, овдовевшая чемпионка мира по боксу выглядела прекрасно.

Общаться с журналистами Рагозина не стала. Она уделила внимание своим коллегам, с которыми сидела рядом за столом. Особое внимание спортсменка уделила Оксане Федоровой.

Ранее в Сети ужаснулись внешним видом вдовы певца Иосифа Кобзона. По слухам, она решилась на омолаживающую процедуру, которая прошла не очень успешно.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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