НАШ ШОУБИЗ
06:00, 05 декабря 2023
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Выглядела неважно: Алла Пугачева пришла в один из бутиков на Кипре и пожаловалась на здоровье

Выглядела неважно: Алла Пугачева пришла в один из бутиков на Кипре и пожаловалась на здоровье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева после переезда из Тель-Авива обосновалась на Кипре. Не так давно звезду заметили в одном из местных магазинов, при этом внешний вид исполнительницы удивил очевидцев. Примадонна выглядела неважно и жаловалась во время шопинга на здоровье, передает mk.ru.

Посетитель мультибрендового бутика, куда зашла знаменитость, рассказал в беседе с журналистами об увиденном. По словам мужчины, Пугачева перемещается в сопровождении водителя и помощницы. Когда певица вошла в магазин, то стало понятно, что ей нездоровится. Звезда даже не скрывала это, заявил очевидец.

«Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — рассказал мужчина.

При этом проблемы со здоровьем не мешают исполнительнице активно тратить деньги на одежду. Только в том магазине, по словам посетителя бутика, она оставила 5 тысяч евро.

Ранее сообщалось, как сын Пугачевой отрывается во время отдыха на Кипре. Оказалось, что мальчик купается в Средиземном море, которое уже стало холодным.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#здоровье
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