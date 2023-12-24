«Вы хотите меня вообще не видеть»: за что сын Надежды Бабкиной никак не может простить мать
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Надежда Бабкина родила наследника от первого супруга, однако из-за плотного рабочего графика времени на ребенка у артистки не было. Недавно выяснилось, что мальчика даже хотели сдать в интернат.
В советские времена Надежда Бабкина стала востребованной певицей. Все свободное время она посвящала творчеству, пока семейная жизнь уходила на второй план. Несмотря на это, в 1975 году исполнительница родила сына, которого назвали Даниилом.
Сейчас мужчине уже 48 лет. Накануне он стал участником программы «Секрет на миллион». Заседателев-младший признался, что какие-то вещи не может простить родителям до сих пор.
«Меня хотели в интернат пристроить. Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть. В интернате мне бы пришлось познакомиться с миром дисциплины и знаний, а я привык быть предоставлен самому себе», – делится Даниил.
Тогда мальчику удалось отстоять свою точку зрения, а его воспитанием занялись соседи и дальние родственники.
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