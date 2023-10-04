Всю жизнь преследовал страх позора: Агата Муцениеце рассказала о сложностях работы в кабаре

Актриса Агата Муцениеце призналась, что участие в откровенном шоу в кабаре помогло ей побороть главный страх позора перед публикой. Об этом она рассказала в беседе с The Voice.

В феврале Агата Муцениеце выступит в шоу «Абсолютно нага» вместо знаменитой комедийной актрисы Екатерины Варнавы. Девушка отметила, что работа над откровенным проектом породила много сложностей.

«Я не могла себе позволить выглядеть неумехой на фоне профессионалов. Наши девочки трудятся с полной отдачей, каждый день «чистят» номера, у них постоянные мастер-классы по танцам, по вокалу – они этим живут! И за ними хочется тянуться», – пояснила она.

Экс-супруга Павла Прилучного считает участие в шоу «новой ступенью» в своей карьере. Муцениеце добавила, что проект помог ей стать более независимой, а также избавил от некоторых предубеждений. Например, артистка перестала оценивать себя и свой успех с точки зрения отношений с противоположным полом.

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