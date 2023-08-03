Всю себя измучила: Миронова рассказала, что ей пришлось пережить после отъезда из России

Актриса Мария Миронова уехала из России в солнечную Италию. За границей она хотела сбросить пару лишних килограммов. Однако народная артистка РФ не ожидала, что процедуры в оздоровительном учреждении принесут ей невыносимые муки.

Актриса решила пройти разные детокс-программы, чтобы немного похудеть и восстановить здоровье. Только вот Мария Миронова не предполагала, что испытает невероятные страдания.

«Недолго я мучилась в красивом месте Мерано на оздоровительных и похудательных программах. Италия, думаю, страна не для аскез. Вытерпев три дня, я бесславно удрала на море», – поделилась с поклонниками актриса.

Фанаты были шокированы таким заявлением и поспешили заверить звезду в том, что у нее отличная фигура и ей не стоит так терзать себя.

«Диета в Италии – это грех!» – отметил один из пользователей Сети.