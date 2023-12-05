«Вся в мать!»: Киркоров публично разоблачил вернувшуюся в Москву Орбакайте

Певец Филипп Киркоров привез из командировки подарки своим близким и родным. Так, презент от него получила коллега Лолита Милявская, недавно отметившая 60-летие, а также бывшая падчерица Кристина Орбакайте. На красной дорожке «Песни года» артист раскрыл этот секрет и заявил журналистам, что на самом деле дочь Примадонны обожает различные «цацки».

Несмотря на то, что Киркоров уже довольно давно в разводе с Аллой Пугачевой и не поддерживает с ней связь последний год, с Орбакайте он продолжает общаться. Она даже удостоилась от него подарка по случаю недавнего возвращения в Москву. Напомним, что Кристина брала перерыв в карьере и находилась в США.

Показывать журналистам подарок для певицы Филипп не стал, но рассказал, что привез для нее украшения, ведь она их сильно любит.

«Кристинка очень любит цацки и всякие штучки… Вся в мать!» - цитирует слова Киркорова Super.ru.

Впрочем, увидеть долгожданную встречу артистов так и не удалось. Встретились они уже за пределами красной дорожки в гримерке. Этот момент Филипп запечатлел на камеру, а после поделился снимком в социальной сети.

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