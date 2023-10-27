Вся перекроенная: Татьяна Терешина пришла на вечеринку после пластической операции

Бывшая солистка группы Hi-Fi, певица Татьяна Терешина появилась на светском мероприятии и призналась в пластике. Оказалось, что сексапильная артистка легла под нож пластического хирурга всего пять дней назад. Об этом она сообщила в беседе с mk.ru.

Отмечается, что присутствующие на церемонии не сразу узнали звезду. Татьяна появилась с эффектной прической, удлинив волосы с помощью шиньона. Она позировала в обтягивающем костюме, который подчеркивал все ее достоинства. Терешина призналась, что не просто так показывает фигуру. Дело в том, что недавно она решила на пластику.

«Сделала небольшой тюнинг, касающийся фигуры. И в принципе очень довольна. Это произошло буквально пять дней назад», – поделилась вокалистка.

Знаменитость отметила, что хирургическое вмешательство не было сложным. Она пояснила, что операция была связана с похудением в «некоторых местах» и назвала процедуру мини-липосакцией.

«Не думала, что до этого доживу. В 20 лет принимаешь себя такой, какая есть, а со временем понимаешь, что нужен уже тюнинг», – призналась звезда.

Татьяна пояснила, что привыкла ощущать себя красавицей. Она не жалеет о том, что решила устранить недостатки.

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