Всплыла неприятная правда о «сыне» Николая Баскова: мальчик рос в детдоме
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Фанаты Николая Баскова были уверены, что у него есть сын Бронислав, матерью которого стала первая жена певца Светлана Шпигель.
В Сети даже ходили слухи, что дочь известного бизнесмена уехала с мальчиком в Израиль и там же прячет наследника. Однако недавно Бронислав появился на публике.
Интересно, что молодой человек увлечен музыкой и даже планирует построить карьеру в сфере шоу-бизнеса.
Однако позже выяснилось, что Бронислав Басков – сирота из детского дома. Парень решил привлечь внимание общественности с помощью псевдонима. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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