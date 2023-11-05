НАШ ШОУБИЗ
02:00, 05 ноября 2023
1 мин.

Всплыла неприятная правда о «сыне» Николая Баскова: мальчик рос в детдоме

Всплыла неприятная правда о «сыне» Николая Баскова: мальчик рос в детдоме

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фанаты Николая Баскова были уверены, что у него есть сын Бронислав, матерью которого стала первая жена певца Светлана Шпигель.

В Сети даже ходили слухи, что дочь известного бизнесмена уехала с мальчиком в Израиль и там же прячет наследника. Однако недавно Бронислав появился на публике.

Интересно, что молодой человек увлечен музыкой и даже планирует построить карьеру в сфере шоу-бизнеса.

Однако позже выяснилось, что Бронислав Басков – сирота из детского дома. Парень решил привлечь внимание общественности с помощью псевдонима. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее мы писали, почему Прохор Шаляпин больше не может позволить себе покупать люксовые вещи из ЦУМа.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.