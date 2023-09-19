Вскрылось на детекторе лжи: Николай Басков ответил на вопрос о внебрачных детях

Певец Николай Басков в браке со Светланой Шпигель стал отцом сына Бронислава. После развода родственники перестали общаться. Артист всегда отрицал, что у него могут быть внебрачные дети. Тем не менее на детекторе лжи выяснилось, что вопрос внебрачных детей волнует исполнителя.

Басков стал гостем программы «Детектор правды». Ему задали каверзный вопрос о детях, рожденных вне брака. Артист заявил, что никогда не переживал по поводу того, будто в России или за границей есть незаконнорожденные дети.

Однако эти слова оказались ложью. Полиграф показал, что тема неудобна певцу. После сигнала детектора он постарался переключиться на следующий вопрос, но смущение на лице Баскову не удалось скрыть, следует из записи шоу на YouTube-канале «Радио ENERGY».

Поклонники полагают, что Басков становился отцом не один раз, но не может признаться.

Ранее сообщалось, что единственному сыну певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Тарзану предсказали лечение в психбольнице. Парапсихолог Джулия Лу заявила, что нарушения психического состояния начались несколько лет назад, однако родители не придали значения.