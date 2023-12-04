Все вскрылось через три дня после смерти Шукшина: Лидия Федосеева годами изменяла мужу

Фотокорреспондент ТАСС Анатолий Ковтун запечатлел жизнь и творчество Василия Шукшина. Публику особенно заинтересовали фотоальбомы, которые были посвящены любви режиссера и Лидии Федосеевой.

Ковтун уверен, что Шукшин питал искренние чувства к Федосеевой, однако та не отвечала взаимностью и плохо заботилась о нем. Так, например Лидия не готовила мужу и не создавала уюта в доме, а жила в свое удовольствие.

Фотограф считает, что Федосеева была не достойна любви Шукшина. К тому же она весьма своеобразно вела себя со своим будущим супругом Михаилом Аграновичем и даже изменяла ему.

«Он пришел в дом Лидии Николаевны, как в свой, через три дня после смерти Шукшина. Недавно мы говорили об этом с Ольгой», – поделился Анатолий Ковтун.

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