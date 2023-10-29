«Все шептались»: эту тайну Светлана Крючкова хранила еще со времен студенчества

В свежем выпуске передачи «Сегодня вечером» Елена Проклова рассказала про непростой путь к славе 73-летней Светланы Крючковой.

Будущая звезда театра и кино не один год поступала в московские ВУЗы. Девушку не принимали ни в Щепкинское, ни в Щукинское училища, ни в ГИТИС. Лишь в 1969 году она стала студенткой Школы-студии МХАТ. Мастером Крючковой был профессор В.П. Марков.

Однако на этом муки Светланы Николаевной не закончились. Однокурсники ее долго не принимали.

«Все шептались: «А вы знаете, поступает тут одна девушка, не первый год, ее не берут, она всех держит в страхе». Правда, правда. На тебя показывали пальцем, и мы смотрели, какая ты ходишь», – вспоминает Елена Проклова.

С Прокловой Крючкова подружилась еще на первом курсе, и до сих пор актрисы поддерживают приятельские отношения.

«Все были старше нее, Лене было 16 лет, она только школу окончила», – добавила Светлана Крючкова.

Ранее мы писали, что Евгений Петросян сделал неожиданное признание в стихах.