НАШ ШОУБИЗ
04:00, 27 ноября 2023
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«Все равно, что будут говорить!»: Дмитриенко посвятил Волочковой трогательную речь

«Все равно, что будут говорить!»: Дмитриенко посвятил Волочковой трогательную речь

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участник «Дома-2» Дмитрий Дмитриенко регулярно ходит на светские мероприятия. Недавно актер побывал на шоу Волочковой «Одержимость» и заявил, что гордится дружбой с бывшей примой Большого театра.

Помимо Волочковой, Дмитриенко встретил на проекте еще одного близкого друга Прохора Шаляпина.

«Нам абсолютно все равно, что будут говорить! Только что закончилась шоу «Одержимость» в крутом зале «Москва» Остров мечты. Замечательная встреча с Волочковой. Спасибо, за потрясающее шоу!» – рассказал Дмитрий подписчикам в соцсетях.

Сейчас Дмитриенко активно снимается в эпизодах в кино. Кроме того, он не скрывает, что уже входит в круг столичной богемы.

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