Все ради молодых любовников: что 59-летняя Лолита покупает в секс-шопах

Этой осенью Лолите Милявской исполнится 60 лет, однако она и не думает о возрасте. Певица по-прежнему претендует на звание секс-символа. Журналисты телеканала НТВ выяснили, что артистка хранит у себя дома коллекцию откровенного нижнего белья, которую она приобрела в секс-шопе в Германии.

Примечательно, что личная жизнь Лолиты всегда интересовала публику. Однажды исполнительница рассказала, что, когда у нее нет интима, она предпочитает работать по дому.

Этим летом артистка даже научилась обращаться с кусторезом и подстригла все деревья на своем участке в Болгарии в форме яиц.

«Вы думаете, это первый кусторез в моих руках? Вы думаете, я ножницами не могла сделать все то же самое? Я всю жизнь делала обрезание тем, кто не очень меня достоин», – пошутила исполнительница хита «На Титанике».

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