Все произошло за один вечер: невеста Антона Батырева заинтриговала фанатов короткой фразой

Летом этого года избранница Антона Батырева Анна сообщила радостную новость – актер позвал ее замуж. И вот сегодня пара зарегистрировала свои отношения.

Спустя три года совместной жизни звезда сериала «Пятницкий» Антон Батырев сделал Анне Савельевой предложение руки и сердца. А накануне счастливая невеста выложила в микроблог трогательные кадры.

На снимке влюбленные стоят под зонтом и обнимаются. На женихе была белая рубашка и черные брюки. В свою очередь, невеста выбрала для церемонии не пышное платье, а скромное пальто. Ночь накануне торжества пара провела в отеле с видом на столицу.

«Вечер перед…», – подписала кадр Анна.

Источник, близкий к семье артиста, подтвердил новость о бракосочетании в беседе с журналистами StarHit.

«Любви и понимания на долгие годы», «Счастливой семейной жизни! Горько!», «Вот почему родители и подруги приезжали», «Можно поздравить?» – комментируют пользователи Сети.

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