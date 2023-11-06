«Все болит, кашель не проходит»: Слава сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем после того, как бросила алкоголь, об этом сообщает StarHit.

Певица недавно решила отказаться от алкоголя после нескольких роликов, на которых она высказывалась в состоянии опьянения в адрес своих коллег. Впрочем, здоровый образ жизни певице пришелся не по душе. Как рассказала сама Слава, после отказа от спиртного она прибавила в весе, а ее организм начал сбоить.

«Как бросишь пить, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели», — рассказала она.

По словам Славы, она задумывается над тем, чтобы снова вернуться к жизни с алкоголем, но пока только в шутку.

«Вот и что делать? Либо быть здоровой, но говорить, либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм», — пошутила она.

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