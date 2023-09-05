«Время летит незаметно»: Лолита показала изменившуюся до неузнаваемости особенную дочь

Певица Лолита Милявская воссоединилась со своей особенной дочерью во время поездки за границу. В личном блоге артистка показала, как изменилась ее наследница за время разлуки, а также рассказала, чем сейчас она занимается.

В этом году 24-летняя Ева окончила филологический факультет в Варшавском университете, именно поэтому сейчас она погружена в поиск подходящей работы. Тем не менее, не забывает она и следить за собой, прибегая к различным экспериментам со внешностью. Несколько лет девушка не изменяла длинным волосам, которые часто держала заколотыми. Однако с завершением обучения ей захотелось обрезать косу, так что теперь Ева наслаждается каре.

«Ребеночек чудеснейший. Очень тонкая и нежная девочка. Чудо просто», «На Еве все смотрится, а на вас все держится! Ева тоже решила подстричься? Попала в плохую компанию», «Классные и любящие девчонки! Время летит незаметно!».

По поводу поиска вакансий Лолита не переживает, так как считает, что ее дочь сможет достичь успеха во многих областях. По мнению певицы, у Евы есть талант запоминать большие объемы информации. Например, сейчас она знает практически обо всех знаменитых артистах и режиссерах цирка, так как увлеклась этим искусством.

Напомним, что долгое время поклонники думали, что у наследницы Лолиты поставлен диагноз «аутизм». Однако это не совсем так. Сама исполнительница признавалась, что врачи обнаружили у нее синдром Аспергера.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева проговорилась о проблемах с интимом.

Источник: Экспресс газета