Врачи рассказали о результатах новой операции на сердце Игоря Николаева

Госпитализированному Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование, об этом сообщает Telegram-канал «112».

Музыкант попал в больницу 15 сентября. Отмечалось, что врачи обнаружили у него проблемы с сердцем. СМИ писали, что спустя несколько дней после госпитализации, врачам удалось стабилизировать состояние Николаева.

19 сентября стало известно, что исполнителю хита «Выпьем за любовь» сделали сложную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По данным журналистов, сейчас музыкант находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, в январе Игорь Николаев уже перенес операцию на сердце. Тогда кардиохирурги поставили ему два стента. Сейчас он продолжает лечение в больнице. Врачи делают все возможное для выздоровления певца. Впрочем, организаторы осенних концертов Николаева уже начали переносить даты выступлений или отменять их.

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