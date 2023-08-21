Покинула Москву из-за неизвестной болезни: что происходит с дочерью Леонида Якубовича

Бессменный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович не особо любит появляться в публичном пространстве. Зато активным пользователем социальных сетей является его любимая 25-летняя дочь Варвара Видо. Она часто публикует фотографии в личном блоге и делится с поклонниками своими размышлениями. Однако недавно она вышла на связь вовсе не с радостными новостями. Оказалось, что девушка узнала, что больна.

Из-за чего именно слегла Варвара – неизвестно. О своем диагнозе она не говорит. Но в целом, можно предположить, что ничего серьезного. Чтобы поправить здоровье Видо даже уехала из Москвы и решила провести время на природе, а именно на даче за городом. Она призналась, что раньше не понимала ее прелесть, но теперь по-настоящему наслаждается.

«Мне понадобилось 25 лет, чтобы понять: лучший буст для иммунитета во время болезни – это дача. Основание лечения, конечно, врачи и лекарства, но на природе лечение работает эффективнее, чем в городе», - поделилась наследница телеведущего.

Вместе с постом Варвара также опубликовала фото, сделанное на даче. Лицо она предпочла не показывать, зато продемонстрировала ноги в теплых тапочках и книгу. По всей видимости, таким образом она восстанавливает силы и поправляет здоровье.

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