Врача, который помогал Пугачевой выбрать суррогатную мать, отправили в колонию на 19,5 лет

Известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) воспитывают детей от суррогатной матери. Чтобы наследники появились на свет, супруги обращались за помощью в клинику Владислава Мельникова.

Оказалось, что после этого врач получил приговор в виде 19 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, о чем сообщает alldaily.

Более того, вместе с Владиславом Мельниковым были осуждены еще пять врачей-репродуктологов на сроки от 4 до 17 лет с отбыванием в колониях общего или строгого режима.

Дело в том, что в 2020 году после смерти новорожденного в Одинцово разразился громкий скандал. С погибшим малышом в квартире были еще трое детей. Позже выяснилось, что все младенцы были рождены суррогатными матерями для граждан Филиппин, однако из-за пандемии коронавируса они находились на временной передержке.

Против репродуктолога Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой и гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми.

Создавая детей для иностранных граждан, медики использовали донорские ооциты, что запрещено, согласно законам России. Это уголовное дело стало первым в истории нашей страны.

Первые приговоры вынесли в мае 2022-го. Тогда переводчика организации отправили на шесть лет отбывать наказание в колонии строгого режима, а менеджера – на пять лет в колонию общего режима.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева снова уехала из России и появилась на совместном снимке с Галкиным*.

*признан иноагентом на территории РФ