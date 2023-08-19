«Возвращайся»: Гузеева открыто обратилась к покинувшей Россию Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева на протяжении многих лет постоянно работает и снимается. Но в этом году звезда решила сделать исключение и взяла долгий отпуск. Блондинка улетела из России сначала в Сен-Тропе, а позже в Болгарию.

Знаменитость решила поделиться своими мыслями по поводу возвращения на работу. Она пожаловалась, что после отдыха сделать это трудно. К тому же намечается новолуние.

«Фильтруйте людей и информацию, с которой вы взаимодействуете. Сегодня новолуние. Хорошего дня, мои птички. Бережно отнеситесь к своим мыслям», – поделилась мыслями Кудрявцева.

На публикацию в соцсетях обратила внимание коллега теледивы Лариса Гузеева. Она решила поддержать подругу.

«Возвращайся!» — написала она под постом Леры.

Напомним, что артисток связывают дружеские отношения. Они отдыхали вместе в Болгарии. В Равде у них есть роскошные апартаменты в дорогом жилищном комплексе, расположенном на берегу моря.