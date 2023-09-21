«Возможно, ЭКО»: известно, когда родит Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова станет мамой. Это произойдет в возрасте 41-44 лет, певица может сделать ЭКО.

Соответствующим предсказанием поделилась парапсихолог Яна Ангелова.

Она назвала певицу «глубоко одинокой женщиной». По мнению парапсихолога, Бузова программирует себя на это состояние: артистка заранее думает, что ее предадут или используют ради выгоды.

Ангелова считает, что Бузовой не везет не только с партнерами, но и с подругами. Несмотря ни на что, она обретет женское счастье, а в 41-44 года станет мамой.

«Возможно, это будет ЭКО», - предположила парапсихолог. Ее слова приводит Экспресс газета.

Ранее Бузова назвала самый сексуальный орган мужчины. Она признавалась, что выбирает партнеров сердцем.