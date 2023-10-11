Возит машинами: Анита Цой рассекретила необычную привычку Филиппа Киркорова

Певица Анита Цой, помимо творческой деятельности, занимается предпринимательством. Она производит 12 видов солений и продает их под маркой «Цойкины рецепты».

У артистки уже появились поклонники ее кулинарного таланта. Среди них – певец Филипп Киркоров.

«Филипп Киркоров очень любит острую корейскую капусту кимчи», - рассекретила Цой необычную привычку Киркорова.

При этом артист предпочитает, чтобы все привозили домой.

«… Любит, когда ему все привозят домой на роскошной машине, в роскошных пакетах…», - сообщила Цой. Ее слова приводит «Утро.ру».

Ранее она сообщила, что не живет с мужем. Инициатором разъехаться выступила мать знаменитости.