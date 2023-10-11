НАШ ШОУБИЗ
20:00, 11 октября 2023
1 мин.

Возит машинами: Анита Цой рассекретила необычную привычку Филиппа Киркорова

Возит машинами: Анита Цой рассекретила необычную привычку Филиппа Киркорова

© Freepik

Певица Анита Цой, помимо творческой деятельности, занимается предпринимательством. Она производит 12 видов солений и продает их под маркой «Цойкины рецепты».

У артистки уже появились поклонники ее кулинарного таланта. Среди них – певец Филипп Киркоров.

«Филипп Киркоров очень любит острую корейскую капусту кимчи», - рассекретила Цой необычную привычку Киркорова.

При этом артист предпочитает, чтобы все привозили домой.

«… Любит, когда ему все привозят домой на роскошной машине, в роскошных пакетах…», - сообщила Цой. Ее слова приводит «Утро.ру».

Ранее она сообщила, что не живет с мужем. Инициатором разъехаться выступила мать знаменитости.

Источник фото:Freepik
Тег:
#Филипп Киркоров
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.