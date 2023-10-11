20:00, 11 октября 2023
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Возит машинами: Анита Цой рассекретила необычную привычку Филиппа Киркорова
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Певица Анита Цой, помимо творческой деятельности, занимается предпринимательством. Она производит 12 видов солений и продает их под маркой «Цойкины рецепты».
У артистки уже появились поклонники ее кулинарного таланта. Среди них – певец Филипп Киркоров.
«Филипп Киркоров очень любит острую корейскую капусту кимчи», - рассекретила Цой необычную привычку Киркорова.
При этом артист предпочитает, чтобы все привозили домой.
«… Любит, когда ему все привозят домой на роскошной машине, в роскошных пакетах…», - сообщила Цой. Ее слова приводит «Утро.ру».
Ранее она сообщила, что не живет с мужем. Инициатором разъехаться выступила мать знаменитости.