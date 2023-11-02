Вовсе не на миллиард: как выглядит квартира Пугачевой и Галкина* на Кипре

Юморист Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) продемонстрировал интерьеры квартиры, в которую переехал с семьей после отъезда из Израиля. СМИ предполагали, что супруги перебрались в апартаменты на Кипре, расположенные в самой большой высотке, и это оказалось правдой. Артисты действительно купили жилье в комплексе «One» в Лимассоле. Правда, вероятно, не такое роскошное, как думали журналисты.

В личном блоге Галкин* вышел на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем гастрольном туре и случайно показал квартиру. Так, на видео можно рассмотреть светлые стены, мебель, белые вазы и книги на полках. На террасе шоумен продемонстрировал фанатам диван, на котором певица Алла Пугачева уже успела сфотографировать сына Гарри.

Кроме того, Максим* снял ролик и на балконе, благодаря чему стало понятно, что они с женой действительно живут в элитном комплексе – вид полностью совпадает с тем, что представлен на сайте недвижимости. Также за спиной артиста мелькала стена отеля «Olympic Residence Deluxe Apartments», а он как раз располагается по соседству с многоэтажкой.