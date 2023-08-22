Вовсе не Керимова: Киркоров представил публике молодую красотку

Певец Филипп Киркоров уже не первый месяц говорит о том, что его сердце, наконец, занято. Он открыто признается – некая женщина смогла его покорить и влюбить в себя, и теперь он счастливый человек. Кроме того, именно из-за таинственной спутницы артист решился на многие пластические операции, так как желал, чтобы она, находясь с ним, получала эстетическое удовольствие. Однако раскрывать личность дамы исполнитель не спешит, из-за чего в Сети появляются самые разнообразные версии.

Не так давно в истории с новым романом Филиппа появились новые подробности. Бывшая «невеста» вокалиста поделилась, что в скором времени Киркоров собирается жениться. На это указывает то, что он уже активно знакомит свою возлюбленную с окружением. Многие поклонники после этого заявления в один голос стали кричать, что избранницей певца стала дизайнер Аника Керимова, которая то и дело сейчас появляется в компании Филиппа. Но сам артист не торопится эти слухи комментировать.

Тем не менее, если о стилисте Киркоров ничего не говорит, то о другой девушке он активно упоминает в личном блоге. Так, он недавно предъявил публике эффектную блондинку Люсю Чеботину. С ней у певца завязались теплые отношения после выхода их общей песни «Королева». Из-за того, что молодая вокалистка теперь находится под покровительством «короля», некоторые поклонники уверены, что они вполне могли закрутить роман.

«Просто так в сториз Киркоров никого не опубликует, неужели тут что-то большее?», «Интересно, нет ли здесь намека...», - оставили комментарии пользователи.

Ранее певица Наташа Королева сделала заявление после 20-ти лет брака с Тарзаном.