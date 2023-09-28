Вовсе не Брыльска: эта известная актриса должна была сыграть Надю в «Иронии судьбы»

«Ирония судьбы» — культовый фильм, на котором выросло не одно поклонение. Мало кто знает, что роль главной героини могла исполнить не Барбара Брыльска.

Оказывается, в образе Нади Шевелевой должна была появиться Светлана Немоляева. Примечательно, что режиссер видел в этой роли только Немоляеву, поэтому он устроил ей не одно прослушивание.

В беседе с aif.ru Немоляева призналась, что мечтала об участии в проекте Эльдара Рязанова. Однако к моменту съемок у нее только закончилась творческая пауза. Артистка отвыкла от работы и была зажата на площадке.

«Все пробы я провалила. Эльдар Александрович после последней подошел ко мне и сказал: «Света, хуже сыграть можно, но сложно»», — рассказала кинодива.

После неудачных попыток Немоляевой режиссер утвердил на роль другую актрису.

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