Вовсе не Бодрову: какой звезде Балабанов заплатил 18 тысяч долларов за фильм «Брат-2»

Дилогия режиссера Алексея Балабанова в последнее время вновь начала набирать популярность. О «Брате» заговорили с новой силой и даже решили снять третью часть. Правда, это является весьма спорным решением. Тем не менее, фильм стал действительно культовым и принес славу не только постановщику, но и исполнителю главной роли – Сергею Бодрову. Вот только больше всего на картине заработал вовсе не он.

Как стало известно, во второй части появилась звезда, ради участия которой Балабанов был готов отдать любые деньги. Он заявлял, что никому не заплатит больших гонораров, а ей – да. Речь идет о певице Ирине Салтыковой. Режиссер лично отбирал ее из множества других кандидатур.

За шесть съемочных дней артистка получила 18 тысяч долларов. Таких гонораров в проекте не было ни у кого. Бодров получил значительно меньше, хоть и отработал на площадке гораздо больше. Впрочем, несмотря на огромные деньги сейчас мало кто вспомнит, что именно Салтыкова была в фильме. Зато о Сергее и его Даниле Багрове знают даже те, кто не знаком с фильмом.

Ранее муж Юлии Меньшовой объяснил, почему отказался работать с ней после одного единственного проекта.

Источник: Kinoafisha.