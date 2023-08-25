Вовсе не 62: помолодевшая Елена Яковлева восхитила поклонников

Актриса Елена Яковлева восхитила поклонников, опубликовав новую фотографию в Сети. Пользователи засыпали ее комплиментами и подчеркнули, что она совсем не выглядит на свои 62 года.

Елена Алексеевна благодаря ролям во многих популярных проектах имеет целую армию фанатов. На сцене и экране она перевоплощается в самых различных ярких героев. А вот в повседневной жизни она предпочитает элегантный стиль, которому не изменяет. Впрочем, это полностью устраивает ее поклонников, которые не перестают удивляться, как их кумиру удается так отлично выглядеть.

В личном блоге Яковлева попрощалась с летом, опубликовав фото на лавочке. Для прогулки она выбрала светлый образ, состоящий из золотисто-бежевого платья и лодочек цвета фуксия. Подписчики артистки отметили, что ей не нужно оголяться, чтобы привлекать к себе внимание и выглядеть на все сто.

«Какая красотка! Неземная женщина!», «Просто восторг! Восхитительная красотка! И оголяться не надо, как все», «Богиня! Выглядит лет на 35 максимум», - подчеркнули комментаторы.

Ранее фанаты раскритиковали дочь Любови Успенской за фото, на котором она выставила грудь напоказ.