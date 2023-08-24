НАШ ШОУБИЗ
20:00, 24 августа 2023
1 мин.

Вот это ноги: 57-летняя Андреева показала фигуру в экстремальном мини

Вот это ноги: 57-летняя Андреева показала фигуру в экстремальном мини

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась стройными ногами. 57-летняя звезда показала прелести и рассказала о любви к спорту.

Женщина часто радует подписчиков личного микроблога пикантными фотографиями, но в этот раз решила акцентировать внимание на своих стройных ногах. Она примерила черный лонгслив, черные лосины и экстремально короткую мини-юбку модного сейчас розового цвета. Поклонники отметили, что без лосин Екатерина выглядела бы еще сексуальнее. Оказалось, что в таком виде звезда занимается спортом.

«Форма имеет значение - спорту быть!» – написала под публикацией теледива.

Фанаты поддержали женщину и написали ей множество комментариев.

«Какая красота! И талия, и ножки», «Прелестные ножки! Элегантна даже в зале», «За такой красотой стоит огромный труд! Фигурка блеск», «Вот он – рецепт вечной молодости», – пишут в комментариях.

Вот это ноги: 57-летняя Андреева показала фигуру в экстремальном мини

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее певица Таня Терешина показала натуральную грудь в купальнике и заставила мужчин поволноваться.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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