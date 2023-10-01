Ворвалась вот эта вот… с «Желтыми тюльпанами»: Дробыш публично унизил Наташу Королеву

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что ненавидел Наташу Королеву в 80-х, об этом сообщает StarHit.

В новом выпуске шоу «Битва поколений» приняли участие Наташа Королева и Клава Кока. Им нужно было перепеть хиты друг друга а также исполнить собственные и покорить сердца членов жюри. Одним из тех, кто критиковал участников чаще всего, оказался Виктор Дробыш.

В моменте, когда Наташа Королева спела хит «Желтые тюльпаны», все члены жюри оценили ее выступление, кроме музыкально продюсера.

«Мы играли в разных группах в 80-х, потом появилась рок-группа „Санкт-Петербург“. И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с „Желтыми тюльпанами“. Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину… Я списком могу сказать», - заявил Дробыш.

Он заявил, что никак не может проголосовать за Королеву, потому что Клава Кока напомнила ему скандинавский поп-рок, который Дробышу очень нравится. Но на моменте, когда звезды обменялись своими хитами, продюсер растаял. Выступление Королевой с песней «Покинула чат» он назвал «роскошным и неожиданным».

Ранее мы писали о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске готов убить Дмитрия Шепелева при встрече.