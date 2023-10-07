«Волосы частично выпали»: почему Бузова, Кадышева и Васильева носят парики

Многие звезды российского шоу-бизнеса носят парики, шиньоны, пряди. Стилист Анвар Очилов объяснил, с чем это связано.

По словам специалиста, одни таким образом стремятся удивлять публику новыми образами. Некоторые не имеют возможности возить с собой на гастроли стилиста. У других нет времени на укладку, а парик позволяет отлично выглядеть: он как палочка-выручалочка для звезд, говорит Очилов.

Но есть еще одна причина, почему звезды прибегают к парикам. «Конечно, многие артистки зрелого возраста носят на людях парики, так как с годами волосы у них стали тонкими, частично выпали – то есть ухудшилось здоровье волос», - сказал стилист сайт Kp.ru.

Так, певица Надежда Кадышева стала выступать в париках 15 лет назад. В обычной жизни она носит удлиненное каре. Артистка Ольга Бузова склонна экспериментировать с образами. Часто для густоты волос ей добавляют хвосты. Актриса Татьяна Васильева и вовсе бреется под ноль. Она приняла это решение, когда волосы стали тонкими и ломкими. Знаменитость признается, что парики стали ее «брендом».

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