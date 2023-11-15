Волочкова показала нового мужчину, которого затащила в постель: молодой пародист

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова приняла участие в юмористическом шоу, где соблазнила молодого пародиста и даже поцеловала его в губы. Балерина в очередной раз продемонстрировала свой знаменитый шпагат. Об этом сообщает StarHit.

Знаменитость стала гостьей шоу «Утренний Дзен» с Сатиром и Эльдаром Джараховым. Они снимались прямо дома у балерины, а после переместились в ее кровать. 32-летний пародист Сатир был очарован женщиной, а особенно ее ногами.

«Моими ногами можно делать многие вещи, поэтому не удивляюсь, что многие хотят оказаться в этой постели», — кокетничала Волочкова.

Анастасия рассказала о трудностях, которые были в ее жизни. Мужчина сделал ей множество комплиментов и отметил, что она – великая балерина.

«Почему ты к себе так самокритична? Ты можешь признать, что ты великая? Ты величайшая! Не любишь себя хвалить?» – поинтересовался Сатир.

47-летняя артистка растрогалась, а после показала свой фирменный шпагат. Пародист был в шоке и много шутил. К концу шоу звезды так сблизились друг с другом, что начали обниматься, а после поцеловались.

Напомним, что Сатир уже три года в разводе, но сохранил теплые отношения с экс-супругой ради общей дочери.

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