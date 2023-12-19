Волочкова находится в опасности: известен диагноз балерины

Анастасия Волочкова вызывает беспокойство среди своих поклонников из-за излишней худобы, и некоторые даже высказывают опасения относительно возможной анорексии у балерины.

Диетолог Алексей Калинчев в беседе с The Voice оценил ситуацию. Эксперт подчеркнул, что строгая диета Волочковой, состоящая из двух яиц в день, может привести к серьезным нарушениям здоровья.

Калинчев выразил беспокойство по поводу заметной худобы Волочковой и предположил, что такое питание может быть связано с серьезным расстройством психики, возможно, нервной анорексией. Он подчеркнул, что дефицит калорий при такой диете крайне высок, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Эксперт настаивает на принудительном лечении для Волочковой, поскольку он утверждает, что добровольно она не обратится к психиатру. Калинчев предупреждает, что анорексия может привести к гипогликемии.

«Единственная надежда, что она рано или поздно потеряет сознание из-за гипогликемии, например, и таким образом попадет в руки врачей, которые уже как-то сумеют организовать ее принудительное лечение», — высказался диетолог.

Он также подчеркнул, что врач первой необходимости для Волочковой – психиатр, а не диетолог. Эксперт предостерегает от возможного развития шизофрении в случае нервной анорексии.

Сама Анастасия Волочкова не видит проблемы в своей худобе и радуется каждому потерянному килограмму, признавая, что ест мало из-за большой физической нагрузки. Диета балерины вызывает обеспокоенность у экспертов и поклонников.

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