Во всем виноваты деньги: Кристина Орбакайте оказалась на грани развода

Певица Кристина Орбакайте уже долгое время счастлива в браке со стоматологом Михаилом Земцовым. И хоть супруги не так часто появляются вместе в публичном пространстве, поводов сомневаться, что в их семье все хорошо, они не дают. Тем не менее звездная пара однажды оказалась на грани развода. А все дело в одной детали.

Инициатором разрыва выступал именно врач, так как не мог справиться с тем унижением, что испытывал, будучи в браке с известной артисткой. Оказалось, что Земцов зарабатывал меньше жены, и это его совершенно не устраивало. Ходили слухи, что он был готов решительно подавать документы на бракоразводный процесс. Однако в итоге все обошлось.

Примечательно, что для многих людей вопрос доходов является ключевым. Некоторые действительно способны расстаться из-за денег. Но, как отметила сваха Роза Сябитова, в последнее время это встречается все реже, так как молодые люди меньше думают о средствах своего партнера.

«Постепенно такие тенденции входят в нашу жизнь. Хотя мое поколение сопротивляется этой истории, но жизнь не стоит на месте», - считает Сябитова.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказал истинное отношение к певице Валерии спустя 19 лет брака.