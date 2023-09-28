Внушительная сумма: раскрыт заработок уехавшей в Европу Ахеджаковой

85-летняя актриса Лия Ахеджакова зарабатывает в Европе по полмиллиона за спектакль. Об этом сообщает издание kp.ru.

По информации источника, артистка уехала на гастроли за границу, несмотря на свой возраст. Ахеджакова показывает зарубежной публике спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Выступления уже состоялись в Армении и Грузии. Как выяснилось, на постановку были проданы не все билеты: в зале было достаточно свободных мест.

В октябре 2023 года Ахеджакова будет зарабатывать в городах Германии. В Берлине стоимость самых дешевых билетов составляет 6 тысяч рублей. Также запланированы выступления и в Швейцарии.

Учитывая, большую наполняемость залов Европы, а также зарплату команде проекта и артистам, Ахеджакова может получать за спектакль более 500 тысяч рублей.

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