Внучка Юрия Соломина предупредила о мошенниках, которые пытаются нажиться на смерти артиста. Об этом сообщает Вокруг.тв.

11 января стало известно о смерти актера Юрия Соломина. Он долгое время восстанавливался в больнице после перенесенного инсульта. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

С художественным руководителем Малого театра простятся в понедельник, 15 января, однако мошенники уже активизировались. Как рассказала в соцсетях внучка артиста, от имени ее матери рассылаются мошеннические сообщения о начале сбора денег на памятник Юрию Соломину.

«Никаких сборов мы не делали. Будьте бдительны!» — написала она в соцсетях.

Напомним, Юрий Соломин сыграл за свою карьеру более чем в ста театральных постановках и картинах. Самыми известными работами артиста стали роли в фильмах «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…».

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