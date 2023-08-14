Ест одни гормоны: внешность повзрослевшей дочки Орбакайте вызвала вопросы у публики

Недавно певица Кристина Орбакайте приехала к звездной маме Алле Пугачевой в Юрмалу. С собой артистка взяла дочь Клавдию. Муж Примадонны опубликовал в соцсетях трогательное семейное фото. На снимке запечатлена 11-летняя Клава, а также дети Пугачевой, Лиза и Гарри.

Яркие летние кадры вызвали небывалый резонанс. Публика стала обсуждать высокую дочку Орбакайте. Подписчики считают, что Клава с каждым годом становится все краше и в будущем она сможет похвастаться модельной внешностью.

Уже сейчас у внучки Аллы Борисовны «ноги от ушей». Клава кажется очень высокой на фоне миниатюрной Лизы, которая приходится ей тетей. Земцова старше Галкиной всего на полтора года, однако на две головы ее выше.

«Разница в возрасте у Клавдии с пугачевскими полтора года, какая высокая девочка», «Их там в Америке едой с гормонами что ли пичкают, чтобы так рано расцветали. Клава такая взрослая кажется. Лиза совсем кроха на ее фоне», – отмечают пользователи Сети.

Ранее мы писали, как Виктория Боня пожертвовала здоровьем дочери ради лайков.