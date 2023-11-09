Вновь ляжет под нож: что известно о новой пластике Киркорова

Хирург Тимур Хайдаров намекнул на новые изменения во внешности Филиппа Киркорова. Об этом сообщает mk.ru.

Минувшим вечером хирург и певец посетили премьерный показ фильма о легендах самбо. Перед мероприятием знаменитости охотно пообщались с журналистами.

Филипп вновь похвастался своим преображением. По словам певца, «шаманские ручки» Тимура изменили его жизнь в лучшую сторону. Благодаря хирургу он похудел на 20 кг и теперь носит 44 размер одежды. Хайдаров добавил, что на этом преображения Филиппа не завершатся.

«Я ему сказал, что нельзя останавливаться. Филипп — замечательный пациент, он четко выполняет мои рекомендации, каждый день присылает отчеты», — высказался Хайдаров.

Пластический хирург считает, что «нет предела совершенства». Вот почему существует вероятность, что в скором времени Киркоров перенесет еще одну операцию.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую. Подробности смотрите в этой статье.