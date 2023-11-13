Вместо сна: Ольга Бузову рассказала, что заставлял ее делать по ночам Дмитрий Тарасов

Телеведущая Ольга Бузова вспомнила про отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым. Оказалось, что спортсмен не давал бывшей супруге спать по ночам. Иногда хозяйке приходилось непременно самой готовить для главы семейства борщ.

Бузова поделилась воспоминаниями в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube. Она заявила, что иногда жертвовала сном ради бывшего мужа. Тарасов, по словам Ольги, непременно хотел домашний борщ, и поэтому ей приходилось готовить по ночам. Из-за этого телеведущая назвала спортсмена тираном и абьюзером.

«Я должна была готовить непременно сама, хотя какая разница, купила я борщ и разогрела или 4 часа режу капусту или отвариваю мясо по несколько раз, так как надо сливать бульон», — пожаловалась знаменитость.

Ранее стало известно, что Бузова получила травму во время посещения Китая. Телеведущая упала на мраморный пол.