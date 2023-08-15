Вместо скул два шарика: поклонники жалеют распухшую после операции Алену Шишкову

Известная модель Алена Шишкова еще в начале августа рассказала фанатам, что будет ложиться под нож пластического хирурга. Она захотела увеличить скулы.

Внешность девушки уже долгое время становится одним из главных поводов для обсуждения в Сети. Поклонники не раз отмечали, что Шишкова испортила всю свою натуральную красоту косметологическими процедурами и диетами.

Несмотря на то, что такие высказывания задевают модель, она намерена продолжать работу над своим внешним видом. Так, в августе этого года обладательница титула «Первая вице-мисс Россия-2014» заявила, что решилась на пластику.

Долгое время после операции она не появлялась на публике. Фанаты боялись даже предположить, как на этот раз Шишкова захотела изменить себя. Выяснилось, что модель увеличила скулы.

Недавно девушка вышла на связь и показала первые результаты работы хирурга: форма лица Алены сильно изменилась, а скулы стали объемными и неестественными. Поклонники сразу принялись критиковать Шишкову.

«У нее шарики вместо скул. Филлер пошел комками», «У девушки флюс?», «А зачем себя портить? Была, вроде, симпатичной от природы», «Кошмар, а была такой красивой девочкой до всех этих пластик… А дальше что будет?», «Должен быть плавный переход, а тут два шарика по бокам скул вверху», – прокомментировали пользователи Сети.

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